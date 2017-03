Mundo Obrero: ¿En qué estado se encuentra el sistema educativo español?

Miguel Ángel Bustamante: Hay una ofensiva neoliberal contra las distintas esferas de lo público. Los servicios públicos han sido una conquista histórica del movimiento obrero tras muchos años de lucha. La educación está sufriendo importantes recortes en nuestro país, con un gasto del 4,2% del PIB que nos sitúa a la cola de Europa. Además, Rajoy tiene comprometido con la UE seguir recortando. Por otro lado, la LOMCE es una ley profundamente ideológica y regresiva que adapta nuestro sistema educativo al nuevo modelo de sociedad basada en la precariedad laboral y la explotación de la clase trabajadora. Es una ley elitista y segregadora que anticipa la expulsión de las clases populares del sistema educativo, convertido en una auténtica carrera de obstáculos, y nos convierte en mano de obra barata. La lucha por la educación pública trasciende a la escuela, es una lucha por un nuevo modelo económico, político y social, como se demostró en la manifestación de las Marchas de la Dignidad el 28F en Andalucía, donde la Marea Verde participaba junto a otras mareas, conflictos laborales y plataformas, partidos como el PCE y sindicatos en el marco de una manifestación rupturista con el modelo político del bipartidismo y las élites económicas.



M.O.: El 14 de febrero se ha comenzado el trabajo para el Pacto Nacional por la Educación Pública. ¿Qué podemos esperar de este “gran pacto”?

M.A.B.: Hubo un anuncio por parte de los partidos de la oposición que hablaban de la derogación de la LOMCE cuando el PP perdiese la mayoría absoluta y que evidentemente no se ha cumplido. No nos engañemos, no hay posibilidad de acuerdo entre IU y el PP para un gran pacto de estado sobre educación porque las propuestas se hayan en razón inversa. Desde el grupo de Unidos Podemos no vamos a pactar recortes ni privatizaciones en educación. Nuestro pacto es con la comunidad educativa, con los colectivos que defienden la escuela pública. Si hubiese un acuerdo político a espaldas de la comunidad educativa se estaría volviendo a caer en el mismo error que fue la imposición de la LOMCE.



M.O.: ¿Cuáles son los pilares del nuevo modelo educativo que defiende IU?

M.A.B.: Hemos participado de forma activa junto a colectivos sociales, sindicatos, asociaciones de padres y madres y partidos políticos en la elaboración de una alternativa al modelo educativo del PP. Izquierda Unida es promotora del Documento de Bases para una nueva Ley Educativa que plantea: Una red pública gratuita y con financiación, que evite la selección social, eliminando progresivamente los conciertos y cualquier práctica que la propicie; una escuela democrática, no competitiva, ni selectiva, con autonomía de territorios, centros y profesorado, que implique la incorporación de saberes plurales; una educación laica.



También, es fundamental un modelo educativo que fomente valores como la solidaridad, la igualdad, los derechos humanos, que forme personas críticas. Como dijo José Martí: “Ser cultos para ser libres”.



M.O.: España es uno de los países de la UE donde hay más jóvenes expulsados del sistema educativo. ¿En qué fallamos y cómo se puede solucionar?

M.A.B.: Hay varias razones: el aumento de tasas universitarias, la reducción de becas, una tasa de paro muy alta entre jóvenes con estudios, el aumento de la pobreza y la exclusión social,… Numerosos estudios demuestran que la desigualdad social es un factor fundamental. La Huelga del 9-M en educación, platea entre otras, el aumento de becas y la reducción de tasas. Estaremos en la calle y en las instituciones luchando por un modelo educativo que responda a los intereses de la clase trabajadora y el pueblo.