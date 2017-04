Para nosotros y nosotras comunistas abril no es un mes más, este es el mes rojo, amarillo y violeta de la república, el mes de la legalización tras la oscura dictadura franquista y este año del centenario de la revolución socialista, también, el de las tesis de abril, el programa que dio el giro de la revolución burguesa de febrero del 17 a la proletaria de octubre. Un mes de conmemoraciones y de movilización política que este año ha comenzado con la movilización convocada contra los presupuestos del régimen y por la república, acción que, junto a otras, marca el inicio de un ciclo de movilizaciones para oponerse a las políticas, de la Troika y del Partido Popular, de empobreciendo y precariedad como modelo social impuesto por el capitalismo en el siglo XXI.



El PCE ha puesto en marcha la campaña “Por un Trabajo y una Vida Digna” para denunciar la situación social y política, una campaña de amplio recorrido, asimismo al final de año 2016 marcamos una fase contra la pobreza energética y a favor de la nacionalización de las empresas de energía, en concreto en esta fase las eléctricas y la estafa que es hoy el precio de la luz, que pagamos todos y todas en beneficio de una acumulación de capital desorbitante por el lobby eléctrico, exponente máximo de las puertas giratorias por las que se “colocan” politicastros del PSOE y del PP que han hecho previamente favores a la patronal.



2017 va a ser un año de acción en la calle desde los conflictos laborales y sociales en defensa de otro modelo de sociedad y por una vida con dignidad; la próxima es la conmemoración de la proclamación de la II República en la perspectiva de la construcción de la Tercera, con el objetivo de desmontar el andamio monárquico que sostiene este régimen injusto, antisocial y represivo al que da imagen Felipe VI, por ello decimos “Basta de Estafa, Construyamos República”, pero a nosotras no nos vale una república cualquiera, nosotros queremos una república en la que primen los intereses de la mayoría social, de las personas frente a los del capital.



Para ello, trabajaremos en la preparación del próximo encuentro estatal republicano del día 3 de junio de este año y llamamos a la manifestación que se va a celebrar el día 8 de abril en Madrid y a todas las que se convoquen en el resto del estado en conmemoración de la II República y por la Tercera.



Abril es también el mes que conmemoramos la legalización del PCE, aquel Sábado Santo Rojo, como ha quedado para la historia. En palabras de nuestro Secretario General, José Luis Centella, este 9 de abril el PCE celebramos el 40 aniversario de nuestra legalización, una fecha en la que queremos rendir homenaje a quienes durante los duros años de la dictadura franquista dieron lo mejor de sí y pagaron con años de cárcel, exilio o incluso con su propia vida la defensa de la justicia y la libertad.



En este 40 aniversario mostramos nuestra determinación por mantener vivos los ideales de libertad, justicia y socialismo que dan sentido a la existencia del Partido Comunista de España.



Mayo termina como empieza con la movilización convocada por las marchas de la Dignidad para el 27 de mayo y que previamente tendrá su réplica en los distintos territorios. Desde el PCE hemos considerado necesario reforzar las coordinadoras o plataformas de las marchas en las distintas localidades, comarcas, provincias para que al igual que en 2014 sea una movilización capilar, unitaria, ampliamente representativa y contundente que cambie el actual estado de las cosas en beneficio de la clase trabajadora y la mayoría social.



Desde el PCE vamos a combatir posiciones “reduccionistas” y complacientes que se puedan dar en las marchas, pues la mayoría social no se conforma con una acción como otras, sino con la suma de todas y para ello nos ponemos manos a la obra para sumar, y a esta tarea hacemos un llamamiento a toda la militancia, a su implicación, a su compromiso con todas la acciones de protesta, porque hoy como ayer el conflicto está entre el capital y el trabajo y esta manifestación y las acciones previas es un momento idóneo para mostrar la fuerza de clase trabajadora, no podemos esperar que otras y otros lo hagan por nosotras y nosotros.