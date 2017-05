El embajador de la República Bolivariana de Venezuela en España, Mario Isea, ha pedido al gobierno español que no colabore, por acción u omisión, “con los que están instigando la violencia en Venezuela y pretenden exportarla a España”. Lo hizo esta mañana, en una rueda de prensa en la que explicó con detalle el asedio sufrido el 11 de mayo por él, parte de su cuerpo diplomático, diplomáticos de Cuba y Ecuador, y un centenar de personas -entre las que se incluían concejales y una senadora española, durante un acto celebrado en la sede cultural de la embajada de Venezuela en Madrid.



Relató cómo se fueron desarrollando los hechos y cómo no pudieron salir de la sede diplomática hasta la medianoche, ya que no tuvo condiciones seguras para hacerlo. Denunció que el gobierno no pusiera los medidas necesarios que, según exige la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, está obligado a adoptar para proteger los locales de la misión contra toda intrusión o daño. De igual forma, el gobierno receptor está obligado a proteger a la persona del diplomático, que es inviolable, para impedir cualquier atentado contra su persona, su libertad y su dignidad. Aquella tarde, además de impedir la entrada a la gente que quería acceder al recinto, y agredirla, entraron en la sede diplomática, causaron daños, intentaron agredir a un trabajador y también al propio embajador.



Inacción del gobierno



Mario Isea lamenta que el gobierno ni siquiera le informara de que se había autorizado la manifestación. También de que no pusieran medidas especiales, a pesar de que la embajada lo pidió días antes al tener conocimiento de la convocatoria. Tampoco lo hizo ante la petición realizada durante el asedio, asegura.



Unas 300 personas “con unos niveles de odio indiscriminado y violencia inusitada” se concentraron frente a la sede cultural en la que la ONG Víctimas de la Guarimba y del Golpe Continuado presentaba un informe sobre las víctimas generadas por la incitación a la violencia que causó 43 muertos y 878 heridos en 2013 y 2014. El diplomático venezolano relató, y mostró en varios videos, cómo los manifestantes agredieron a gente que quería entrar o que salía del evento, videos en los que declaran que estuvieron concentrados desde las 5 de la tarde hasta al menos las 10:20 de la noche, rebasando los límites de duración, además de los límites de número de concentrados (300 en lugar de 20) y espacio, ya que bloquearon el acceso a la sede diplomática y se ocupó la calle.



El máximo representante del gobierno venezolano en España alertó de la campaña internacional de incitación a la violencia contra el gobierno venezolano y sus representaciones diplomáticas en el mundo, incluidos funcionarios y trabajadores. El propio embajador ha informado al Ministerio de Asuntos Exteriores y ha interpuesto una denuncia de la incitación a su asesinato que se ha realizado a través de Twitter. También mostró capturas de pantalla en las que se amenaza a su hija.



Petición de entrevista con los ministros españoles



Isea ha informado de que ha solicitado una entrevista con el ministro de Asuntos Exteriores y con el de Interior para explicarles lo que sucedió en la sede cultural, mostrarles los videos que demuestran la actuación violenta, aclarar los hechos.



Aprovechó la ocasión para pedir el cese de la violencia en su país para que no haya más muertos, ni víctimas ni daños a los inmuebles nacionales que son de todos. Y pide que el gobierno español colabore para no trasladar esa violencia aquí, señalando la importancia de la prevención antes de que se desborde.



“Queremos aclarar lo que pasó y sobre todo que no se repita, porque mañana la agresión puede ser contra los movimientos de solidaridad”. Añadió que aquí hay unas connotaciones políticas importantes que no se reducen a la actuación policial y que lo fundamental es que debía haber unas instrucciones claras y precisas del gobierno de acuerdo a la Convención de Viena y al propio estado español.



En nombre del gobierno venezolano insistió en que “Hay camino para resolver las diferencias en paz, si se quiere”, recordando que hasta el papa llama a la restauración al diálogo ante la negativa de la oposición. Por eso demandó que las instituciones eviten la solidaridad con los que no se quieren sentar a negociar, y alentó a que los representantes no reciban la visita de personas que promueven que no haya diálogo y promulgan la violencia”.