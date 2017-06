El portavoz parlamentario de IU y titular de la Comisión de Hacienda del Congreso encabeza la firma de la petición urgente de comparecencia del ministro del ramo, que queda “completamente desautorizado” con la decisión del Tribunal Constitucional.

(Madrid, 8 de junio 2017).- El coordinador federal y portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha exigido esta tarde al Gobierno de Mariano Rajoy la “asunción de inmediatas y ejemplares responsabilidades políticas”, con la mirada puesta especialmente en la dimisión del ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, una vez que éste ha quedado “completamente desautorizado” tras la decisión del Pleno del Tribunal Constitucional conocida esta tarde de declarar de forma unánime la inconstitucionalidad de la amnistía fiscal aprobada por el Ejecutivo del PP en marzo de 2012.



Garzón, en su calidad de portavoz de la Comisión de Hacienda del Congreso del Grupo Confederal de Unidos Podemos, ha registrado inmediatamente de conocer la noticia la petición de comparecencia urgente de Montoro en esa misma comisión para que detalle “qué piensa hacer el Gobierno ante la declaración de inconstitucionalidad de la amnistía fiscal y las posibles responsabilidades políticas que se pueden derivar de la sentencia”, que también forman otro/as diputado/as del grupo.



Izquierda Unida ya denunció en 2012 la “más que probable” inconstitucional de la amnistía fiscal que el Gobierno del PP sacó adelante entonces a través de un decreto-ley. IU no pudo presentar el correspondiente recurso de inconstitucionalidad al no disponer de los 50 diputados/as necesarios para ello, no obstante, intentó recabar el apoyo de integrantes de otros grupos, lo que no pudo realizar por pocos escaños.