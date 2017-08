El PCE defiende la construcción de un mundo en Paz, como la base para hacer un Planeta más seguro, una tierra más justa como el camino para acabar con el terrorismo.



Sentimos frustacion porque de la reunion del Pacto Antiterrorista no hayan salido medidas efectivas para combatir las causas del terrorismo.

Madrid, 22 de julio. El PCE mostró desde el primer momento su repulsa y consternación ante los atentados del pasado Jueves, 17 de Agosto, en Barcelona y Cambrils y su solidaridad con las victimas y sus familiares. Desde ese dolor compartido y transcurrido un tiempo prudencial consideramos necesario hacer una primera reflexión sobre lo ocurrido.



En primer lugar tenemos que recordar cómo tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, el entonces Presidente de los EE.UU., George W. Bush, proclamó solemnemente el inicio de la Guerra contra el terrorismo internacional.



Pasados 16 años en los que se han desarrollado las guerras de Irak, Afganistán, Libia, Chad, Siria, Mali, Yemen unido a un sinfin de atentados y acciones terroristas con miles de muertos y ciento de miles de victimas de todo tipo (fundamentalmente en países musulmanes), incluidos quienes han tenido que dejar su tierra, la realidad es que hoy el mundo, no sólo no es mas seguro, si no que por el contrario, hoy por hoy, se vive una de las etapas con más actividad terrorista de la historia, lo que nos lleva a plantear que los métodos empleados hasta el momento para combatirlo no sólo no han dado resultado sino que han producido el efecto contrario.



Es hora por tanto de cambiar de método y empezar a plantear la necesidad de un gran acuerdo contra el terrorismo del Daesh, que contemple en primer lugar el apoyo a los Gobiernos que lo estan combatiendo sobre el terreno en diversos países como en el Libano, Siria, Irak, etc. y que defina las líneas básicas de lo que tiene que ser una propuesta de Paz y Seguridad para todo el Planeta, porque pretender tener seguridad y tranquilidad en nuestro primer mundo, mientras que en el resto del planeta se sufren Guerras que producen miseria, hambre y apropiación de las riquezas naturales, seria simplemente un ejercicio de cinismo, si no fuese algo tan absurdo como querer poner puertas blindadas al campo, porque solamente un mundo en Paz es garantía de seguridad en nuestras casas.



Al mismo tiempo tenemos que señalar que cuando el dolor y la muerte nos sacude en nuestra tierra, tenemos que recordar que atentados como el de Berlín, Paris, Niza, Barcelona o Cambrils, ocurren todos los días en Bagdad, Damasco o Kabul.



Desde esta base es desde la que tiene que partir una verdadera ofensiva mundial para acabar con el terrorismo, una ofensiva que elimine las causas para no sufrir los efectos.



El Partido Comunista de España coincide con la llamada a la necesaria Unidad en la lucha contra el terrorismo, Unidad que debe tener el objetivo de poner las condiciones para construir un mundo más seguro, pero no para ocultar las complicidades y las verdaderas causas que están en la base de muchos grupos terroristas, Unidad para acabar con la doble vara de medir que se utiliza para definir como Luchadores por la Libertad a terroristas que actuan en sintonía con los intereses de EE.UU., la OTAN o la U.E., y que oculta como el dinero que financia a grupos terroristas que cometen estos crueles atentados en Europa sale de la misma caja de la que salen los fondos para financiar suculentos proyectos realizados por empresas de EE.UU. de la U.E. o de la misma España.



Unidad que tiene que servir para evitar que el listado de países “amigos” de los terroristas lo elabore el Pentágono o la OTAN, porque la realidad es que paises cuyos Jefes de Estado, como el de Arabia Saudí, llaman “hermano” a nuestro Jefe de Estado están en el punto de mira como financiadores de Grupos Terroristas, y que Estados como el de Israel tratan de alentar el terrorismo que debilita a Estados Arabes para conseguir la definitiva hegemonia en Oriente Medio.



Unidad que tiene que servir para que el gasto en Ayudas para el Desarrollo sirva realmente para mejorar la calidad de vida de quines hoy sufren hambre y todo tipo de carencias y no para financiar compras de armamentos.Unidad que debe reclamar que los EE.UU. y la UE., exporten enseñantes, personal medico, alimentos, medicamentos etc. en lugar de vender armas y explosivos.



Por todo ello, sentimos frustacion porque de la reunion del Pacto Antiterrorista no hayan salido medidas efectivas para combatir las causas del terrorismo como podia ser cortar la financiacion que grupos terroristas reciben de Paises Arabes, amigos de EE.UU. y la propia U.E., o medidas de apoyo a los Estados que combaten sobre el terreno al Daesh, nos parece que el Gobierno del PP está más interesado en llamamientos vacios a la Unidad para ocultar sus propias contradicciones y debilidades.



En definitiva el PCE defiende la construcción de un mundo en Paz, como la base para hacer un Planeta más seguro, una tierra más justa como el camino para acabar con el terrorismo, desde la Unidad de todas las fuerzas políticas y sociales, que sin dobles varas de medir ni comportamientos cínicos, estamos por erradicar el sufrimiento, el dolor y la muerte que supone el terrorismo en cualquiera de sus manifestaciones.