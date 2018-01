Enlaces relacionados Comunicado del PCE en el 41 aniversario de la matanza de Atocha

Un año más, el PCE rindió homenaje a los abogados laboralista de CCOO y del Partido Comunista de España asesinados por la ultraderecha hoy hace 41 años. Lo hizo primero en los cementerios de Carabanchel y de San Isidro, luego frente al despacho de los abogados, en el monumento El Abrazo, de Juan Genovés. Una amplia representación de la dirección política del PCE, de la militancia y de los responsables del movimiento obrero, estuvo allí para recordar que este acto de reconocimiento no es una cuestión de nostalgia, sino de reivindicación de la memoria histórica, de presente y de futuro. Así lo dijo Alvaro Aguilera, Secretario General del Partido Comunista de Madrid cuando tomó la palabra “Son el presente, memoria también, pero sobre todo ejemplo y futuro para las nuevas generaciones de comunistas y militantes. Ejemplo que guía nuestra lucha”.



Aguilera dijo que ellos dieron un paso hacia la ruptura contra un régimen voraz, fascista y franquista, un paso para traer las libertades y para conseguir una sociedad mejor, un paso que traza un camino cuya meta es la democracia plena y el socialismo. La lucha, por la que se dejaron la piel, encarna la reafirmación y vigencia de su lucha, ideas e ideología de todo el movimiento obrero, concluyó Aguilera.



Alejandro Ruiz-Huerta, único superviviente de aquella matanza. reivindicó la memoria histórica insistiendo en que si un país no consigue que la memoria histórica sea un hecho de Estado será un estado fallido. Recordó un verso del poema de El guernica andaluz, que dice que la memoria es tozuda y no quiere dejar en la cuneta a sus muertos.



El Secretario General de CCOO Madrid, Jaime Cedrún, cerró la ofrenda con una intervención que hizo hincapié en que hay que recordarles como una historia de vida y que hoy el espíritu de los abogados de Atocha estaría con los refugiados y contra el terrorismo machista. También habló del recorte de derechos aplicados por esos capitalistas que siempre están intentando revertir las conquistas de la clase obrera: “Si perdemos la memoria y perdemos la fuerza para mantener nuestras conquistas, si no los los defendemos día a día, nos los quitarán. También denunció Cedrún la amenazas lanzadas contra Manuela Carmena cuando la desearon que hubiera acabado como sus compañeros laboralistas asesinados aquel 24 de enero de 1977: “Hay que perseguirles judicial y social mente para impedir que crezca el fascismo”.



La delegación del PCE participó igualmente en el acto central de la Fundación Abogados de Atocha, celebrado en el Auditorio Marcelino Camacho, en el que se entregaron los premios Abogados de Atocha.



Este fin de semana el PCE celebrará actos de homenaje en diferentes localidades del Estado español para recordar a quienes fueron asesinados por luchar por la libertad, la justicia y la democracia en este país.