Tras la renuncia de la anterior concesionaria, Arvato Qualytel y la adjudicación del servicio a la única empresa que optó a asumir el mismo, Atenzia, aún no se ha producido el traspaso de la gestión que debería haberse realizado el día 1 de junio. La chapuza en la gestión de la concesión por parte del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad mantiene a las 23 trabajadoras del servicio en la más absoluta incertidumbre, al desconocer las nuevas condiciones.



Ante esta situación, las trabajadoras han reclamado la suspensión del nuevo contrato para evitar “que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación", ya que la nueva empresa ha anunciado que pretende aplicar una cláusula del convenio colectivo de los centros de contacto que modificaría sustancialmente las actuales condiciones de trabajo.



La chapuza del antiguo ministerio es tal, que a pesar de existir el plazo de traspaso de la gestión para el 1 de junio, el secretario de Estado de Asuntos Sociales e Igualdad, Mario Garcés, competente en la materia y ahora en funciones, aún no ha firmado el contrato, por lo que no está en vigor, imposibilitando que la Administración denuncie a la empresa ante el incumplimiento. Esta firma estaría pendiente de una consulta a la Abogacía del Estado.



Ante tal situación, la parlamentaria de Unidos Podemos, Isabel Salud ha registrado una pregunta dirigida al Gobierno, para que de cuentas de la situación del servicio, de los motivos por los que la nueva adjudicataria no ha asumido el servicio, sobre la suficiencia de los recursos destinados al 016 y sobre las medidas que tuviera previsto tomar para, al menos, mantener las actuales condiciones laborales de la plantilla.