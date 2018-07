La Comisión Promotora ha planteado sacar mesas a las calles para seguir recabando apoyos a la iniciativa.

En el barranco de Víznar, el 13 de abril, un numeroso grupo de comunistas granadinos rindieron un homenaje a los republicanos y republicanas allí fusilados. Los camaradas, en un día húmedo y lluvioso, hablaron desde las entrañas y con el corazón, descubriendo una placa en la que el Comité Provincial del PCA distinguía y recordaba a todas aquellas personas que dieron sus vidas en la lucha por la libertad.



Allí se encuentra Federico García Lorca, la camarada María José Molinero participa en este acto de homenaje a los que dieron su vida en defensa de la República y de los derechos del pueblo, desde la emoción y la reflexión le surge la idea de desatar una campaña plural con vocación unitaria y democrática desde el Partido Comunista de Andalucía para lograr el Premio Nobel de Literatura para Federico García Lorca, y así la camarada María José responsable del Área Ideológica del PCA de Granada ponía sobre la mesa la propuesta de crear una comisión de trabajo en torno a la idea, dando traslado a la dirección del Partido. Como las ideas no viven sin organización, cobra especial relevancia el valor de nuestra militancia, en el que todos pensamos, todos elaboramos y todos nos organizamos.



La idea no partió con el beneplácito y el acuerdo de todos, aún sabiendo del inconveniente de que no se concede el Nobel con carácter póstumo, se consideró en la posibilidad de solicitar a la Academia Sueca la inclusión de una excepcionalidad en los estatutos de dichos premios que posibilitará que Federico obtuviera este galardón. Dichas discrepancias se solucionaron en la Comisión Promotora con dos conceptos “la palabra imposible no existe en nuestro vocabulario” y “lo importante es el camino”, aprobándose en Comisión Política del PCA por unanimidad. El camino nos va a permitir remover las conciencias, los sentimientos, la cultura y los cimientos del país con un reconocimiento que va más allá de la figura personal de Lorca, y que conecta con los miles de desaparecidos y desaparecidas que hay en las cunetas de España, que aún demandan Justicia y Reparación. ¡No es si se consigue el Nobel o no se consigue, lo importante es el camino!



Con Antonio Romero, presidente de honor del PCA, a la cabeza, se ponía en marcha este trabajo apasionante que se presentó el día 8 de junio con su puesta de largo en la granadina plaza de Mariana Pineda. Baltasar Garzón Garzón, Juan Pinilla, María José Molinero, Felipe Alcaraz, José María García Labrac, Pablo Jones, Juan Francisco Arenas, Candelaria Rienda, Paula Garvín, Marisa Ruz, José Manuel Mariscal, Fernando Sánchez… un ramillete excepcional de camaradas, han sido motor y alma de esta iniciativa.



El lugar elegido para la presentación no fue casual. La granadina plaza de Mariana Pineda, la heroína ajusticiada por el felón Fernando VII, verdugo también de José María Torrijos. Así la imagen de la heroína granadina a la que conocemos fundamentalmente por la obra de Federico, presidía en la mañana del 8 de junio un acto que despertaba un gran interés, tal y como demostraba la importante presencia de medios de comunicación y público en general. Muchas personalidades habían suscrito el manifiesto que se presentaba: Pilar del Río, Baltasar Garzón Real, Enrique Santiago, Pilar Barden, Antonio Maíllo, Francisco Lobatón, Ernesto Alba, Juantxo López de Uralde, Laura García Lorca, Teresa Rodríguez, la rectora de la Universidad de Granada, el Presidente la Diputación Provincial de Granada, los/as alcaldes lorquianos (Fuente Vaqueros, Pinos Puente, Víznar, Valderrubio, Granada, Alfacar), componentes del Gobierno de Andalucía, diputados/as, la Fundación Lorca… más de doscientas firmas procedentes de todo el Estado.



María José Molinero y Juan Pinilla comenzaban el acto con la lectura del Manifiesto que da cobertura a la iniciativa…, y que fue repartido entre los asistentes y transeúntes.



“...Conscientes de que las actuales normas no prevén la concesión a título póstumo, nos atrevemos, a pesar de todo, a solicitar el premio, que consideramos justo en este caso y en otros de literatos ya fallecidos, por lo cual solicitamos un cambio en las normas de concesión vigentes hasta el momento.



García Lorca es un poeta y dramaturgo universal, no tanto por su muerte trágica, a manos de los rebeldes franquistas en agosto de 1936, cuanto por la calidad de su obra y su repercusión general. El premio, por tanto, tendría una trascendencia literaria en primera instancia, pero a la vez no se nos oculta que sería también una respuesta, desde la defensa de los Derechos Humanos y la vida, al terrible asesinato de un ciudadano que legítimamente luchó por la Segunda República y por las ideas de progreso, comprometiendo su nombre y su carrera en actos y suscripción de manifiestos que probaban su compromiso cierto a favor de la libertad y contra el fascismo...”



Tras el mismo, en una plaza llena a rebosar y bajo la mirada de Mariana Pineda, tomaron la palabra algunas de las personas firmantes del mismo, destacando las palabras de Pilar del Río y Baltasar Garzón Real “Lorca no necesita el Premio Nobel, es el Premio Nobel quien necesita a Lorca”. El evento lo cerraba la voz quebrada de Manuel Gerena con un Martinete dedicado a Lorca y que entusiasmó a los allí presentes.



Terminaba el acto este 8 de junio, pero el trabajo continúa. La Comisión Promotora ha planteado sacar mesas a las calles para seguir recabando apoyos a la iniciativa y se buscará el respaldo institucional a través de mociones, para continuar en el impulso de una iniciativa que pretende hacer justicia histórica con un poeta universal, que asesinado en la plenitud de su vida y potencial creador a los 38 años, sin duda hubiera sido Premio Nobel de Literatura como lo fueron otros/as.



El día se cerró depositando en el barranco de Víznar las flores que adornaron con los colores de la República, ofrenda a Federico García Lorca y a las miles de personas asesinadas por el fascismo en nuestro país, porque “Lorca eran tod@s”.



En el Partido Comunista de Andalucía somos conscientes de que la figura de Federico García Lorca trasciende los límites de los partidos políticos, de las asociaciones... y se sitúa en un ámbito que es conjunto del pueblo. Quién no ha leído o escuchado un verso de Federico, que niño granadino, andaluz o español no ha visitado su casa natal, visto una fotografía, escuchado o leído un verso, asistido a una representación de una obra de teatro y aún más grave cómo perdimos a Federico.



El poeta y dramaturgo Federico García Lorca nació en Fuente Vaqueros el 5 de junio 1.898, este año se cumple el 120 aniversario.

Demandamos que se valore una vida de una persona extraordinaria, que escribió unas obras extraordinarias y que tuvo una muerte en circunstancias extraordinarias.



Las obras completas que escribió Federico García Lorca, contiene poesía, teatro y narrativa, y ocupan 4.316 páginas. La Generación del 27, de la que formó parte el poeta granadino representó una época dorada de la cultura española, muchos de sus integrantes han sido primeras figuras en diversas manifestaciones artísticas y culturales.



A Federico García Lorca lo fusilan en la madrugada del 18 de agosto en el barranco de Víznar, junto a dos banderilleros y un maestro de escuela. La orden para su ejecución partió del general Queipo de Llano, que dijo al gobernador de Granada “dadle café, mucho café”, consigna que llevaba aparejada la orden de ejecución. Murió Lorca en su tierra de Granada, donde había venido a buscar seguridad y protección. Segaron la vida del poeta más conocido y popular de Andalucía y de España, cuando Federico García Lorca contaba con poco más de 38 años, es decir, en plena madurez creativa.



No hay ninguna conversación que se inicie en cualquier rincón de España sobre Federico García Lorca que no concluya con la seguridad que de haber vivido habría alcanzado el Premio Nobel de Literatura. Cuatro escritores y poetas a los que les fue concedido el Premio Nobel de Literatura: Juan Ramón Jiménez, Vicente Aleixandre, Gabriel García Márquez y Pablo Neruda, hicieron referencia en su discurso de aceptación de premio Nobel a Federico García Lorca.





Así el mundo quedó en duelo

Y está llorando a porfía

Por Federico García

Con un doliente pañuelo

No pueden hallar consuelo

Las almas con tal hazaña

Qué luto para la España

Qué vergüenza en el planeta

De haber matado un poeta

Nacido de sus entrañas.

“Un río de sangre”-Violeta Parra



Era Federico un andaluz de Fuente Vaqueros, un pueblo en la Vega de Granada bañado por el río Genil, río al que dedica uno de sus poemas más universales….Y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido.

“La casada infiel”



También en la obra de este poeta universal está presente el mundo de los gitanos, por ejemplo, el “Romancero gitano” en su romance “Prendimiento de Antoñito el Camborio en el camino de Sevilla” Lorca nos cuenta la primera de dos aventuras del gitano Antonio Torres Heredia. En un discurso con motivo de inauguración de la biblioteca de Fuente Vaqueros, titulado “Medio pan y un libro”, Federico habla del hambre física que se puede combatir con medio pan o un puñado de fruta, pero y el hambre de cultura y el hambre de saber. Un escritor ruso cuando estaba detenido en Siberia, rodeado de estepas nevadas, pedía a su familia libros muchos libros para tener escalera y elevar su espíritu para ver más alto, más claro y más lejos.



La guerra, la sublevación de los militares fascistas contra la República contó con el apoyo de Hitler y de Mussolini al general Franco, en lo que fue un ensayo de la II Guerra Mundial donde los nazis ocuparon Europa, donde el pueblo sueco combatió contra el nazismo en defensa de sus libertades y de su soberanía como país. Sería un mensaje muy positivo y que recibirían todas las personas que aún continúan con el propio Federico enterrado en fosas comunes.



En reconocimiento de un extraordinario y soberbio escritor, porque su obra sigue viva, cada tres minutos en el mundo se representa una obra suya, se han traducido sus libros a todos los idiomas del mundo, del planeta. Reúne todas las condiciones para recibir el Premio Nobel de Literatura a título póstumo.



Lorca representa la tolerancia, la convivencia, los valores republicanos desde el principio. Una prueba evidente del cariño y admiración de la gente hacia Federico es que no hay hoy en España ninguna ciudad o municipio por pequeño que sea que no tenga una calle, una plaza, un centro escolar, una biblioteca…con su nombre o sus obras. Lo que significa que Federico García Lorca es de todos.



Las instituciones que se adhieran al manifiesto, solicitando que la Academia Sueca modifique sus normas y que otorgue a Federico García Lorca el Premio Nobel de Literatura a título póstumo trasladarán al Consejo Escolar la iniciativa de organizar lecturas y representación del andaluz universal. Asimismo se insta al equipo de Gobierno y en concreto a la Concejalía de Cultura para que organice actos entorno a la figura de Lorca. También se hará llegar el contenido de este acuerdo a la embajada sueca en Madrid, solicitando el traslado en valija diplomática a la Academia Sueca.



En estos días se están llevando a cabo acuerdos plenarios en ayuntamientos y diputaciones provinciales, en su mayoría por unanimidad, como la Diputación de Granada, Córdoba, Málaga, Sevilla, Jaén y los Ayuntamientos de Bornos, Almería, Espejo, Fuente Vaqueros, La Roda de Andalucía, Valdepeñas, etc. A las que se unen las actividades lorquianas emprendidas en nuestras Agrupaciones y municipios, ejemplos a destacar la Agrupación de Otura (Granada) que ha iniciado su temporada de “Conversaciones-lecturas bajo la higuera “enmarcada en la campaña del Nobel para Federico y en Dehesas Viejas (Granada) que cuenta con un Ayuntamiento de mayoría absoluta de concejales comunistas están organizando su próxima semana cultural lorquiana.



Fdo. Antonio Romero, Felipe Alcaraz, María José Molinero, Baltasar Garzón Garzón, JM García Labrac, Juan Francisco Arenas, Pablo Jones.