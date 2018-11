Mi táctica es

mirarte

aprender como sos

quererte como sos



mi táctica es

hablarte

y escucharte

construir con palabras

un puente indestructible..



(Benedetti. Táctica y estrategia)

El conflicto de Alcoa no es un conflicto aislado que el sistema pueda compartimentar.No es un segmento de la economía productiva española que la socialdemocracia pudiera sellar, como si fuera una sección de submarino inundada. El conflicto de Alcoa tiene una conexión directa e insoslayable con el gran problema de la energía en España.50.000 manifestantes así lo comunicaron el pasado jueves 8 de noviembre, así lo entiende la señora Ministra de Industria en Londres, cuando abandonó su agenda para escuchar las recomendaciones de Adytia Mittal, presidente de Arcelor-Mittal, que manifestó la preocupación que hay en la industria por el potencial encarecimiento de la energía.Alcoa es la punta del Iceberg de la arquitectura productiva, industrial y energética de nuestro país, Mittal lo sabe y mueve ficha , el gobierno se arruga, … ¿y nosotros?Estamos en un momento clave, el momento de vertebrar hegemonía, el momento de plantear nuestro modelo de país. Se da la coyuntura para socializar nuestros objetivos y nuestras prioridades en el corazón del conflicto. Un conflicto, que es el teatro de operaciones en el que se disputa a hierro (o a aluminio, en este caso) lo posible y lo necesario. Debemos pues desbordar el estrecho margen de lo electoral y lo institucional.En una primera radiografía se identifican tres actores :(Que me perdone el ripio la bruja Avería).-Ya sabemos que las plantas dede la Coruña y Avilés son objetivamente rentables, otra cosa es que la dirección de la empresa quiera aumentar la tasa de beneficios por acción. Por ello, las multinacionales reestructuran, para conseguir un poco más de ganancia sin importarles la ruina de sus trabajadores y de comarcas enteras.La propia empresa ha dicho que lo único que está dispuesta a negociar son los despidos, independientemente de los 10.000 millones de beneficio en los últimos 10 años, generados mediante ayudas públicas., exprime al máximo la coyuntura de pánico laboral en Asturias y avisa al Gobierno sobre la necesidad de “garantizar un flujo constante y a buen precio…”Adytia Mittal si sabe de táctica y estrategia, sabe que sus acciones tienen un 2% menos de rentabilidad que las de sus primos alumineros, y aprieta el acelerador, es un maestro en el arte de explotar las ventanas de oportunidad.Una vez más, desde el Stablishment se nos sorprende con su capacidad propositiva y su creatividad a la hora de solucionar estos problemas: hacer más de lo mismo.-La Ministra de Industria profundiza en la línea de agachar la cabeza y favorecer a las grandes multinacionales, en resumen “No os vayáis por favor, que os lo ponemos fácil con dinero público. El Estado podría pagar parte de la factura eléctrica mediante la trampa de la interrumpibilidad”.-Su compañera, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, en un acto de “audacia” nos dice: “No estamos en una economía estatalizada, cómo intervenir la empresa, no estamos en un régimen comunista", en alusión directa a la reivindicación de los trabajadores de Alcoa A Coruña, altamente conscientes y politizados.-Los liliputienses, Feijoo y el señor Javier Fernández, pideny, además, que las subvenciones no se negocien anualmente, sino quinquenalmente.Las líneas maestras del régimen están en un callejón sin salida. Son tan malos amantes que no saben seducir ni al capital; y la empatía, las buenas palabras y el abrazo al trabajador de camiseta amarilla tampoco seducen…El PP y el PSOE mienten, no hay ninguna empresa salvadora y Alcoa no se quiere que-dar, otra cosa es ayudar a Mittal.Socialdemócratas coherentes, como Édouard Martín, sindicalista franco-español de la CFDT y europarlamentario por el PSF, habla directamente de nacionalización legítima “Pocas cosas hay más justificadas que la participación Publica en la gran industria”Si el capital privado hace su trabajo, el Estado debe hacer el suyo: salvaguardar a sus ciudadanos tan bien, como lo hace con los Bancos.