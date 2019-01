Los firmantes de la querella presentada por el Partido Comunista de España (PCE) e Izquierda Unida (IU), junto al Foro de Abogadas/os de Izquierda–Red de Abogados Demócratas de España (FAI-RADE), ante la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo contra el ex jefe del Estado y actual rey emérito, Juan Carlos de Borbón, y otras siete personas desean mostrar su “absoluto agradecimiento” a todas las personas que han colaborado desde el pasado viernes en la campaña de crowdfunding abierta por FAI-RADE para hacer frente a la fianza impuesta por esta instancia judicial.



Desde el equipo jurídico responsable de la querella agradecen la “desinteresada colaboración demostrada por miles de personas y su reacción inmediata, antes incluso de que estuviera lista la campaña a través del portal de crowdfunding Goteo.



“Este gran respaldo -detallan- permitió alcanzar los 12.000 euros exigidos como fianza por el Supremo en las primeras 11 horas de campaña, 15.000 en algo menos de 24 horas, hasta llegar a los 18.815 euros con los que se ha decidido ponerla punto y final, cuando se habían previsto otros cuatro días para completar la cantidad estimada como necesaria”.



Aunque el Alto Tribunal no ha decidido aún la admisión o no a trámite de esta querella, lo que sí dispuso a través de un auto dado a conocer el pasado 14 de enero -tras abrir la Causa Especial 21092/2018- es que los 12.000 euros de fianza se debían abonar ‘en metálico, debidamente consignado, en el plazo de ocho días'.



La querella va dirigida, además de sobre Juan Carlos de Borbón, a su amiga especial y empresaria comisionista Corinna zu Sayn-Wittgenstein, el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) general Félix Sanz Roldán, los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Juan Villalonga, el comisario de Policía detenido José Manuel Villarejo, además del ciudadano y abogado suizo Dante Canónica y Álvaro Orleans Borbón.



En el texto se imputan hasta 13 supuestos delitos, que incluyen los de cohecho, contra la Hacienda Pública, administración desleal, fraude y exacciones ilegales, tráfico de influencias, constitución de grupo criminal, blanqueo de capitales, encubrimiento, amenazas de muerte condicionales, descubrimiento y revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos o corrupción entre particulares.



La Sala que deberá resolver sobre la admisión o no a trámite de la querella o cualquier otra diligencia relativa a la misma que se presente en esta causa especial está compuesta por el propio presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena Gómez, como ponente, más otros/as cuatro magistrados/as: Francisco Monterde Ferrer, Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, Andrés Palomo del Arco y Ana María Ferrer García.