“Tenemos que responsabilizarnos de lo ocurrido y tomar medidas para que no vuelva a suceder” dijo Enrique Santiago, portavoz de UP en la Comisión de Interior del Congreso, en su intervención en el Congreso de los Diputados durante la comparecencia, esta mañana, en la que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, daba explicaciones sobre lo sucedido durante la avalancha en la valla de Melilla donde el pasado 24 de junio “murieron al menos 23 personas desesperadas que escapaban de la pobreza o de la falta de derechos y libertades en sus países” subrayó.

“Lo ocurrido muestra que ni la legislación española ni la de la EU tienen mecanismos para garantizar que una persona en situación de persecución o negación de derechos pueda alcanzar de forma segura la frontera europea para solicitar asilo o protección internacional”, añadió el portavoz parlamentario de IU.

“Nadie se jugará la vida intentando saltar una valla o franqueando de forma abrupta un puesto fronterizo si puede presentar una solicitud de protección en una oficina diplomática en Marruecos o en las oficinas de asilo en la frontera”. Pero hoy día, lamentó el portavoz de IU en el Congreso, todavía no se puede solicitar en las oficinas de asilo en la frontera. Insistió: “Sólo cumpliendo la ley se acabará con los intentos de entrar de forma irregular en territorio nacional”. En las oficinas de asilo en las fronteras sólo se han tramitado solicitudes de personas que ya habían entrado en el país de forma irregular porque no habían tenido otra posibilidad de hacerlo. “Hagamos las reformas legarles para que nadie tenga que saltar una valla”.

Santiago también solicitó un examen exhaustivo sobre cómo se actuó aquel 24 de junio y sobre la falta de auxilió a las personas afectadas por la avalancha. Calificó de inadmisible que aún no se sepa el número de víctimas entre heridos y fallecidos que hubo en Marruecos; ni tampoco si hubo desaparecidos. Sí se sabe que 470 personas cruzaron la frontera y fueron devueltas, pero no se sabe que pasó con ellas. El diputado apeló a la colaboración fronteriza y pidió a las autoridades españolas que investiguen hasta saber el nombre de todas las víctimas para aclarar las causas de los fallecimientos y poder poner en conocimiento de las familias lo ocurrido. Denunció que no se las haya socorrido.

“Las vidas de los negros también nos importan”, exclamó el diputado al referirse al trato recibido por la migración subsahariana. En concreto, habló de la gente de Sudán, de Sudán del Sur y del Chad, países de procedencia de la mayoría de quienes intentaron saltar la valla y que merecen protección internacional y derecho a solicitar asilo. De hecho, detalló, el 85% de las solicitudes de estos inmigrantes son sometidas a trámite y en la mayoría de los casos se les otorga protección internacional.

La Ley de Asilo no se aplica por falta de voluntad política

“Si hay voluntad política hay herramientas. La Ley de Asilo se aprobó en 2009, pero no se ha aplicado en los países subsaharianos en crisis”. Según esa ley se puede presentar solicitudes de asilo en las sedes diplomáticas, embajadas y consulados de España, pero no se realiza, porque no se han desarrollado los mecanismos para hacerlo. Y tampoco existen vías legales para el asilo fronterizo, explicó Santiago, ni se garantiza el derecho de protección inmediata y temporal a las personas que no pueden volver a sus países por motivos de guerra, violencia o violación de derechos humanos. “No existe efecto llamada, existe efecto persecución en demasiados lugares del mundo”.

Compromisos del ministro Grande-Marlaska

En el turno de réplica, el portavoz de IU invitó al ministro de Interior a cumplir los compromisos adquiridos como abrir ya las oficinas de protección en consulados y embajadas y que se garantice de forma eficaz la protección en fronteras sin tener que violentarla; que nunca se omita la atención sanitaria en frontera; trabajar para identificar a todas las víctimas y causas del fallecimiento; impulsar todo lo necesario que se apruebe el Marco Europeo de Asentamiento; y que se garanticen todos los casos de devolución en frontera, cuando corresponda, para que efectivamente sean rechazos y no devoluciones en caliente.

España tiene que ser tierra de acogida. Nos toca devolver la solidaridad dada a españoles tantas veces en muchos países del mundo.



Señor Marlaska: cúmplanse los compromisos que ha anunciado. Que se garantice el asilo en frontera y consulados y la atención sanitaria. pic.twitter.com/sz294nAlxL — Enrique Santiago (@EnriqueSantiago) November 30, 2022

