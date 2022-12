En la sesión parlamentaria sobre la avalancha en la frontera de Melilla, el portavoz de UP en la Comisión de Interior del Congreso, Enrique Santiago amplió la responsabilidad de sucesos como estos a la Unión Europea, que da dinero a los países en tránsito para que los inmigrantes “no lleguen” a la frontera europea. Marruecos, señaló, es uno de los países que más dinero recibe por ello, un país, insistió, que no respeta sus obligaciones en derechos humanos, como demostró el 24 de junio. No se puede decir, como hizo la comisaria europea de Interior , que “es inaceptable que la gente muera de esta manera en nuestras fronteras” y luego mirar para otro lado, increpó. “No existe efecto llamada, existe efecto persecución en demasiados lugares del mundo”.

La UE tiene, además, que” incrementar la coordinación entre países”. Se necesitan políticas de fronteras “debidamente armonizadas en todo el territorio de la UE” de manera que “se reparta de forma equitativa la manera de prestar asistencia humanitaria y protección internacional a las personas que llegan a las fronteras, no españolas sino europeas”. El diputado de IU demandó que se garantice una coordinación eficaz de los sistemas de asilo en fronteras de manera que no haya países como España que tengan que hacer frente en solitario a situaciones difíciles como la vivida este verano en la frontera de Melilla.

Enrique Santiago también recordó que el Consejo de la Unión tiene pendiente aprobar el Marco Europeo de Reasentamiento que establece un mecanismo para trasladar personas vulnerables desde zonas de conflicto o emergencia humanitaria. “Los potenciales solicitantes de asilo deben de ver garantizada la posibilidad de presentar su solicitud de acogida de una forma digna, tal como establece el derecho internacional y como se ha hecho en Ucrania”, reclamó.

