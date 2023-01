El pasado 30 de diciembre, los trabajadores y trabajadoras del sector de automoción en la provincia de Málaga iniciaron un periodo huelga y respuesta sindical contra la patronal.

Ante la posición de la patronal de bloquear el convenio y congelar salarios, 700 trabajadores y trabajadoras del sector de toda la provincia se concentraron ante la sede de FEDAMA convocados por CCOO y UGT. Su reivindicación no es más que una subida salarial acorde al incremento de la inflación y del coste de la vida. Una subida que contrarreste el devenir de los mercados, que amenaza a la clase obrera con una importante pérdida adquisitiva si no se suben los salarios al mismo nivel que sube el IPC.

La respuesta de la patronal automovilística ha sido simple e irresponsable: la congelación salarial. Una congelación salarial defendida desde las falsas tesis de estancamiento del sector, que ha visto como las matriculaciones de coche han aumentado en este último ejercicio. Ante esto, nuestra respuesta también es de sobra conocida: organización y respuesta sindical.

Desde CCOO y UGT se han ofrecido distintas opciones en las negociaciones previas a estos paros. Pero lo máximo que ha ofrecido la patronal ha sido una subida salarial del 1%. Esto significa detraer 75 euros mensuales de toda unidad familiar, de las 5000 familias que trabajan en este sector.

En palabras de Andrés González, Secretario General de CCOO Industria Málaga, “o el salario se incrementa, o el conflicto no se parará. Hemos iniciado el camino, no nos van a parar. Ni las Comisiones obreras, ni la Unión General de trabajadores van a bajar los brazos, ni van a arriar las banderas, si no hay un salario que nos permita llegar a fin de mes”.

Por su parte, la coordinadora local de Izquierda Unida Málaga, concejala y candidata a la Alcaldía, Remedios Ramos, ha manifestado su «apoyo a los trabajadores del sector de la automoción en Málaga que están en lucha por un convenio digno que le arranque a la patronal unos cuantos euros que para ellos no suponen nada, pero para los trabajadores, sí». Ramos también ha detallado que a la jornada de huelga está previsto que se sume otra que tendrá lugar el próximo 5 de enero.

La automoción es un nuevo ejemplo de sector que se une al conflicto para la reivindicación de mejoras salariales y laborales. Hablamos de un sector en el que los salarios han estado prácticamente congelados durante la última década.

Las negociaciones con la patronal continúan y por eso es importante que el nuevo paro convocado para el día 5 sea un éxito.