El Congreso de los Diputados ha asistido hoy a una de las escenas más contradictorias de la actual legislatura. El PSOE, partido mayoritario de la coalición de gobierno, se ha unido a las formaciones de la derecha, incluida VOX, para modificar una ley impulsada entre otros por ellos mismos, en contra del criterio del ministerio responsable en la materia y de lo recogido en el acuerdo firmado con Unidas Podemos.

Ante el aluvión de noticias y la campaña orquestada por los medios de comunicación de la derecha, el PSOE decidió presentar en solitario una proposición de ley para modificar la ley sólo sí es sí, de libertad sexual, que a efectos prácticos supone volver al modelo anterior. Un modelo cuestionado de manera muy amplia por sus perniciosas consecuencias, en el que la violencia e intimidación se utilizaba como indicador de la gravedad del delito. A lo anterior se ha añadido un aumento de algunas penas mínimas.

La justificación alegada para modificar una ley inicialmente aprobada con los votos de la izquierda y la feroz oposición demagógica de las derechas, no se sostiene a la luz de los datos disponibles. Según el conservador y “en funciones” Consejo General del Poder Judicial, en tres de cada cuatro casos no se han rebajado las penas tras la aprobación de la ley sólo sí es sí. A lo que cabría añadir que las rebajas de penas no tienen por qué ser firmes, ya que los fiscales han presentado recursos que se resolverán en fechas futuras.

Frente a estos datos cabe preguntarse si la modificación legal que ha propuesto el PSOE evitará que el efecto indeseado, que a todos ha conmovido, continúe operando. Aunque la ley mantiene su denominación, se vuelve al rancio criterio de diferenciar entre lo que se consideran ataques más o menos graves a la libertad sexual, porque se valorará la existencia de agresión sexual en función de si ha habido violencia, intimidación o que la voluntad haya sido anulada. Por lo tanto, volverá a ser necesario que las víctimas demuestren la violencia y por eso votarán a favor de la proposición de ley del PSOE todas las derechas: PP, Vox y Ciudadanos. Esta vuelta atrás no evitará la interpretación que han realizado algunos jueces en las revisiones de sentencias, que ha sido la justificación alegada para romper con la norma acordada por el gobierno de coalición.

Tanto el Ministerio de Igualdad como el grupo parlamentario de Unidas Podemos no ha sido insensible a la necesidad de reformar la ley sólo sí es sí, pero orientando los cambios hacia las interpretaciones indeseadas de la misma para que no supongan una vuelta al pasado. El Ministerio de Igualdad ha propuesto varias posibilidades de reforma con la introducción de la violencia y la intimidación en el capítulo de agravantes de la norma, para preservar el consentimiento, concepto central del avance legislativo de la ley sólo sí es sí. De esta forma, toda relación sexual no consentida sería considerara agresión, independientemente de que se hubiera utilizado violencia o intimidación.

Sin embargo, el PSOE no ha querido aceptar siquiera valorar las propuestas realizadas, dando marcha atrás a un criterio que habían apoyado con anterioridad. Como ha expresado la portavoz de Unidas Podemos en el debate de hoy en el Congreso de los Diputados, Lucía Muñoz Dalda, lo que mejor funciona, más que la concebida concepción punitivista de las subidas de penas, es un aumento en el porcentaje de casos esclarecidos y en el número de condenas por este tipo de delitos, porque la mayoría de los agresores sexuales permanecen en la impunidad, no llegando a ser procesados y si lo llegan a ser, no son condenados.

En consecuencia con la trayectoria del gobierno y sus compromisos públicos, el grupo parlamentario de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común ha votado en contra de la proposición de ley del PSOE, aunque ha anunciado que seguirá negociando durante su tramitación para lograr que su socio en el acuerdo de legislatura entre en razón.

La medida que han aprobado las derechas y el PSOE en el Congreso de los Diputados no puede calificarse sino como una contrarreforma de la ley sólo sí es sí, con un contenido que nos retrotrae al Código Penal que permitió escándalos tan sonoros como el de “la Manada”. En las filas socialistas ha habido un malestar creciente y la incomodidad de su coincidencia en el voto con la derecha más reaccionaria. UP no sólo se opondrá en el Congreso de los Diputados sino que llevará su posición a la calle con el movimiento feminista en las celebraciones del 8 de marzo, para defender los avances logrados y trabajar de una manera constructiva para que el sentido común de la izquierda vuelva a instalarse frente a maniobras oportunistas que sólo benefician a la reacción.