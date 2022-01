Nos oponemos a los posicionamientos sesgados y simplistas de las organizaciones agrarias y del sector cárnico que no distinguen entre el modelo de ganadería extensiva y el modelo industrial.Estas organizaciones ignoran que el modelo de ganadería industrial agrava la despoblación de las zonas rurales al generar muy pocos puestos de trabajo y provocar un gran impacto ambiental, especialmente a través de la contaminación del agua con nitratos.La reciente denuncia de la Comisión Europea a España por los altos niveles de nitratos en las aguas subterráneas es una evidencia más de los efectos dañinos de las macrogranjas.Las más de cincuenta plataformas y asociaciones vecinales de siete comunidades autónomas que forman parte de lano han entrado nunca ni entrarán en luchas políticas. La coordinadora tiene un carácter transversal y su mensaje es claro: apoyar lafrente al modelo deque ni fija población, ni dinamiza las zonas rurales económicamente, ni es la solución para la España vaciada y muy al contrario afecta gravemente a la calidad del entorno, de las aguas y del modo de vivir de los que trabajan y pueblan el mundo rural.La coordinadora no está en contra del consumo de carne ni en contra de la ganadería, se opone al modelo depor los daños que provoca en el medio rural y apoya laque respeta los recursos, fija población y ofrece un producto de calidad superior.Lapide a las organizaciones patronales cárnicas (ASICI, AVIANZA, INTERCUN, INTEROVIC, INTERPORC Y PROVACUNO) y a las organizaciones agrarias (ASAJA, UPA y COAG) que no hagan interpretaciones poco rigurosas y sesgadas de la problemática que supone la ganadería industrial en las zonas rurales. Estas declaraciones no hacen más que enturbiar el debate y mandar un mensaje erróneo a la ciudadanía.Se están publicando titulares que no reflejan la realidad, como por ejemplo que las explotaciones de ganadería industrial generan mucho empleo. Según el informe de Principales Indicadores Económicos del Sector de la Carne de 2020 del Ministerio de Agricultura, entre 2015 y 2020 el censo de cerdos en España ha crecido un 35%, sin embargo el número de granjas de menor tamaño (menos de mil animales) ha descendido un 30% en toda España en los últimos diez años. Es decir,Un estudio del Institute for Agriculture and Trade Policy lo reafirma, concluyendo que este tipo de ganadería, ya que al ser explotaciones muy automatizadas requieren muy poca mano de obra y los trabajos que crea son de peor calidad, precarios y mal remunerados.Hay infinidad de pueblos en España dondeEstá despertando mucha polémica que la carne procedente del modelo de ganadería industrial se califique como de peor calidad en comparación con la procedente de las explotaciones en extensivo. Es algo obvio si se conocen las diferencias entre los modelos de producción en intensivo y en extensivo, sobre todo en lo relativo a la alimentación del animal o al uso de antibióticos. Nadie pone en cuestión que la carne que se exporta desde España cumple los requisitos legales y sanitarios, como se está malinterpretando. Simplemente queLas plataformas y asociaciones vecinales que forman parte de lase basan en hechos comprobados. Se puede citar como ejemplo de evidencia científica la contaminación del embalse de As Conchas en Ourense, que lo convierte en una sopa verde de nitratos y cianobacterias, y su relación con gran cantidad de explotaciones de ganadería industrial en la comarca, acreditado por un estudio de la Universidad de Vigo en 2020. Más recientemente, la Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por incumplir la directiva de nitratos y no haber tomado medidas suficientes contra la contaminación de los acuíferos. En cuanto a la contaminación del aire, España lleva desde 2010 superando el límite legal de emisiones tóxicas de amoniaco que marca la legislación europea. Gran parte del amoniaco proviene de la degradación de los residuos de los animales.Pero no son las únicas evidencias. También se pueden citar los pueblos segovianos de Ochando Lastras de Cuellar que tienen que abastecerse con garrafas de agua, ya que sus acuíferos están contaminados con nitratos. En las inmediaciones se encuentran explotaciones de ganadería industrial.Además, hay que reseñar sentencias judiciales que avalan la contaminación del agua a consecuencia de la ganadería industrial, como por ejemplo la sentencia nº 10/2018 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha donde “queda suficientemente acreditado por los informes de los servicios de salud de la Consejería de Sanidad […] que las aguas de consumo público del ayuntamiento de Torrejoncillo del Rey están contaminadas por los nitratos procedentes de los purines y del estiércol originados por las granjas de cerdos”.Asimismo, merece una mención el informe del Ministerio para la Transición Ecológica de 2019 alertando de la incidencia que estaban causando las granjas de cerdos en el desastre del Mar Menor.La Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial está formada por más de 50 movimientos vecinales de siete comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Murcia y Comunidad Valenciana) que trabajamos junto a organizaciones nacionales e internacionales por otro modelo de ganadería.