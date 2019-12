Envolvedme en un lienzo de blancura

hecho del lino del que riega el Duero

y al sol de Gredos luego se depura.

-soy villano de a pie, no caballero-

no con ese roto harapo gualda y rojo

-bilis y sangre- que enjuga la espada

Obras completas. Pág.863. Fundación José A. de Castro.



La mal llamada bandera “nacional” -con los colores rojo y gualda-, representa tan solo un trapo golpista dado que fue izada por los alzados militares -terroristas uniformados- y sus aliados nacional-católicos en la insurrección antidemocrática de julio de 1936.En sus orígenes fue un símbolo de la marina de guerra del Puerto de Cartagena. Con el fin de la dinastía de los Austrias y la implantación de la de los Borbones se hacía preciso el traslado de la corte de Carlos III desde el Reino de Nápoles a la Península Ibérica. En el trayecto por el Mediterráneo las naves de la comitiva lucían en la popa las tonalidades de la nueva casa real: azul claro y blanco, de muy difícil visibilidad en alta mar. Uno de ellos, barco de la Armada del Puerto de Cartagena, colgaba en su mástil trasero una tela con los vivos colores rojo y amarillo. De ahí, que se diera la orden de sustituir el tradicional y específico azul celeste y blanco por el muy visible banderín de guerra.La bicolor pues, no era un fruto tardío derivado de las banderas de los Reinos de Aragón, de Valencia y del Condado de Cataluña sino un estandarte naval de la Armada de Cartagena. El morado tampoco representa en puridad al pendón de Castilla; pues, es sabido que -históricamente-, el color propio de este territorio es el rojo carmesí.Los Borbones siempre han vestido en sus fajines y bandas corporales los tonos albicelestes. En retratos de sujetos de esta dinastía -por ej. Véase los cuadros del Museo del Prado- y en las fotografías e imágenes de cine, video y televisión, sus representantes portan estas tonalidades de la afrancesada marca Bourbon. (Felipe 6º y su esposa Leticia)En varios países de la América Latina, los libertadores -en su mayoría criollos-, mantuvieron el azul y blanco en sus banderas de independencia nacional, caso de Argentina, Costa Rica, Nicaragua, Uruguay, etc.Estos colores borbónicos también los llevan en su camisetas equipos de futbol como “el español / espanyol”, ´Real` Sociedad (de San Sebastián), Málaga…Desde 1785 la ´bicolor` fue considerada bandera naval. * El Batallón de Cazadores de Fernando 7º luchó bajo su paño y tras ser aniquilado por las tropas napoleónicas en Zaragoza la enseña primigenia -rojigualda- pasó a manos ´gabachas` y aún se conserva como botín de guerra en el Museo del Ejército de…¡¡¡ París!!!Miguel de UNAMUNO en un conocido poema “Romancero del destierro” escrito ya en 1924 ante una posible muerte prematura en su exilio en Francia había dejado dicho…En la conspiración y consiguiente levantamiento militar para acabar con la constitucional II República Española, Manuel Fal Conde “conde de Rodezno”, uno de los máximos dirigentes del Requeté impuso al General Emilio Mola una condición para unirse al golpe: darlo desde primera hora con el estandarte roji-gualdo y de ningún modo con la bandera tricolor -de la República Española-, que por motivos tácticos y de camuflaje querían llevar la mayoría de los conmilitones golpistas.Durante el franquismo ondeó en organismos públicos, religiosos, culturales, etc, etc; y también fue publicitada de forma obligatoria en estancos, estaciones de servicio, quioscos y en empresas como Campsa, CTNE, Correos, Iberia (aerolínea ´de bandera`), etc... En la Transición, de la Dictadura a la Restauración Borbónica del Régimen del 78, los miembros de la derecha nostálgica impusieron los colores del trapo golpista -esgrimido por el bando nacional-, y nadie podía hacer chistes periodísticos o sátira en otros medios -radio, tv, cuadros, grafitos, películas-, de este ´sagrado símbolo nacional`.EIBAR -la ciudad armera- ha pasado al anecdotario de la Historia por ser la pionera en el momento de izar la bandera -de la DIGNIDAD- ´la tricolor` -roja, amarilla y morada-, el martes, 14 de abril del año 1936, a las del alba: seis y media de la madrugada.En la Plaza de Colón está la macro bandera (14 x 21 metros; 38 kilos de peso) impuesta por Federico Trillo -¡Manda huevos!-, a pocos metros de la sede nacional de Partido Popular (Pp) de la calle Génova y vecina de la casa natalicia del fundador de la Falange José Antonio Primo de Rivera y del tribunal de excepción “Audiencia Nacional”. El lugar ha servido para dar cobijo a cuanta manifestación facha o convocatoria del más puro integrismo católico. En ella, la ultraderecha desplegó -26 octubre /19- una bandera gigante: 1.000 metros cuadrados -50 de largo por 20 de ancho- y 130 kg. de peso. ¿Será por hue…vox?Mientras en España afea ventanas y balcones; en el Reino Unido, la gente la utiliza como icono de carpetas, mochilas y es bastante frecuente que decore prendas íntimas como bragas, sostenes y calzoncillos. En los EE.UU. quemarla -¡Libertad de Expresión!-, NO es delito. En las Casas-Cuartel de la Guardia ¿civil?, encima de los dinteles, suelen figurar los dos colores ´nacionales` -sin el escudo de la Constitución del 78-, con el lema. “Todo por la patria”. En muñequeras, correas de reloj, carcasas de telefoninos; en ropas y vehículos los números de la ¿Benemérita? -¡no tienen abuela, ni memoria!- y los de la Policía Nacional lucen ese símbolo impuesto por los espadones africanistas y bendecidos por una jerarquía católica cuya desfachatez dio en bautizar al genocida golpe militar como “Santa Cruzada”.Mientras esto ocurre -todos los días y noches de todos los años-, los Jueces y Mandarines de la Junta Electoral Central y otros órganos censores se preocupan de perseguir la exhibición de los ´lazos amarillos` -protesta de Derechos Humanos-, contra los presos políticos catalanes defensores del discutido “Derecho a la autodeterminación” y sus ganas republicanas de abandonar el “ReyNo” de España.MORENO, Javier y NUÑEZ, Xosé Manoel: Los colores de la patria. Tecnos.* Real Decreto del Gobierno provisional de 13 de octubre de 1843 en el que se exponía la necesidad de eliminar las diferencias entre lay las banderas de cada regimiento del ejército. Desde ese momentoes la oficial y deja de ser de uso exclusivo de la Armada.Esos colores llamativos se usaron para que la flota Española fuese distinguida y suele ser a veces la explicación más sencilla la que da la solución a un dilema.