SUSANA

A...Un capo de la patronal CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) que subsiste con una renta básica… a nivel empresarial de 300.000 euros / año del ala más otras prebendas adherentes a su responsabilidad, casi mil euros diarios, airea ahora su queja, enfado y boicot al acuerdo para derogar la Reforma Laboral que implantó en 2012 el Partido ¿Popular?Y airado afirma que “algunos en este gobierno no han visto una empresa en su vida”.Pues bien, ALGUNOS NO HEMOS VISTO UNA EMPRESA -D E M O C R A T I Z A D A- EN NUESTRA VIDA…¿Las veremos AHORA? ¿Los empresarios son elegibles? ¿Pueden perder su función de mandamases por baja laboral? ¿Establecer Renta Máxima o lucro sin límites, modelo Amancio Ortega y tantos otros CEOs y dirigentes corporativos? ¿Cuándo emprender una Reforma Patronal?Ah!, y esperamos la DEMOCRATIZACIÓN de la ECONOMÍA… como agua de mayoPor fin, ¿habrá justicia fiscal? ¿Las rentas del trabajo serán inferiores a las del capital? Las monarquías económicas --o GRANDES FORTUNAS- ¿pagarán lo que deben?Ejemplo de pregunta retórica. ¿Todos seremos más iguales tras el coronavirus?Alrededor de ¡tres veces el sueldo de un empresario público con categoría de…. Jefe deGobierno!Otros enlaces sobre el tema: